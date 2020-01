Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Motorradfahrer schwer verletzt

Zell am Harmersbach (ots)

Auf der Hauptstraße in Unterharmersbach ereignete sich am Dienstagvormittag ein schwerer Unfall. Ein 33-jähriger Autofahrer kam aus Richtung Zell am Harmersbach, wollte nach links auf ein Firmengelände einbiegen und übersah einen entgegenkommenden Leichtkraftradfahrer. Der 17-Jährige stürzte über den abbiegenden Suzuki hinweg und kam erst einige Meter neben der eigentlichen Kollisionsstelle zum Liegen. Durch einen Rettungshubschrauber musste der Jugendliche zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum in Offenburg gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Sowohl am Auto, als auch am Zweirad war ein Totalschaden zu verzeichnen. /jk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell