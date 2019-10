Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mit Drogen ertappt

Baden-Baden (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte der Bundespolizei wurde im Verlauf des Sonntagmittags in einem ICE auf Höhe Baden-Baden einen 22 Jahre alten Passagier zum Verhängnis. Im Zuge der genaueren Überprüfung konnte in einem mitgeführten Rucksack rund ein Kilogramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Doch damit nicht genug. Eine anschließend körperliche Durchsuchung des 22-Jährigen in den Diensträumen der Bundespolizei brachte außerdem 100 Ecstasy-Tabletten zutage. Gegen den Mann wurden ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen übernommen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell