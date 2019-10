Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Leicht verletzt

Baden-Baden (ots)

Nach Erlass eines Abschiebehaftbefehls am Freitag gegen 11:00 Uhr, riss sich ein junger Mann aus Gambia unvermittelt von den ihn begleitenden Beamten los und sprang in den Räumlichkeiten des Amtsgerichts seitlich über ein Treppengeländer zwischen dem ersten Obergeschoss und dem Erdgeschoss. Durch den Umstand, dass ein Betonträger den Sprung bremste konnten die Beamten den Mann kurzzeitig ergreifen, was den Sturz verzögerte, jedoch nicht verhindern konnte. Er landete zwar auf den Füßen, verletzte sich aber dennoch. Der 24-Jährige wird derzeit im Klinikum behandelt. /ar

