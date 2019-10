Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Schutterwald (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag auf dem Friedhofsparkplatz sind die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Der noch unbekannte Fahrer soll zwischen 15:15 Uhr und 17:00 Uhr einen geparkten Honda Kleinwagen, vermutlich beim Rangieren, im Heckbereich beschädigt und so einen Schaden von rund 3.000 Euro verursacht haben. Ohne das Malheur zu melden, suchte der Unfallverursacher anschließend das Weite. Hinweise werden an die Telefonnummer: 0781 21-2200 erbeten.

