Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel, Grafenhausen - Brandursache unklar, Zeugen gesucht

Kappel, Grafenhausen (ots)

Noch unklar ist die Ursache eines im Außenbereich ausgebrochenen Feuers am Mittwochnachmittag auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße. Ein wachsamer Nachbar wurde kurz vor 17 Uhr auf die Flammen aufmerksam und machte sich ohne zu zögern mit einem weiteren Helfer an die Brandbekämpfung. Noch vor Eintreffen der verständigten Wehrleute aus Kappel-Grafenhausen und Rust gelang es den Männern mit eigenen Mitteln, das Feuer zu löschen. Obwohl die Flammen vor deren Bekämpfung auf das Fachwerkhaus übergegriffen haben, hält sich der Brandschaden durch das entschlossene Einschreiten mit etwa 5.000 Euro in Grenzen. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, unter der Rufnummer: 07822 44695-0 um Hinweise.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell