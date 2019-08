Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Löscheinsatz in der Rheinstraße

Schwanau (ots)

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeipostens Schwanau in der Rheinstraße an einem Brandort. Gegen 7:35 Uhr bemerkten Anwohner Rauch aus einer größeren Scheune, worauf sie die Rettungskräfte alarmierten. Derzeit dauern die Maßnahmen der Feuerwehr und Polizei vor Ort noch an. Aufgrund aktueller Erkenntnissen, wird eine Selbstentzündung des gelagerten Heu nicht ausgeschlossen. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich bislang nicht.

