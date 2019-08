Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr A5 - Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Offenburg (ots)

Ein 44-Jähriger Autofahrer musste am Sonntag gegen 21 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Lahr in Fahrtrichtung Süden seinen Volvo verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der 38-jährige Lenker eines nachfolgenden Ford Galaxy erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung auf den Volvo auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 20.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Den Ford-Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

/ag

