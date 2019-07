Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zugeschlagen

Kehl (ots)

Offenbar wegen Beziehungsproblemen tauchte ein 36-Jähriger am Dienstagnachmittag in einem gastronomischen Betrieb in der Hauptstraße auf und schlug dort einer 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Nach dem Vorfall, der sich gegen 14:15 Uhr während der Öffnungszeiten ereignete, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen gegen den Mittdreißiger aufgenommen.

