POL-OG: Lahr, Langenwinkel - Kühles Nass gefragt

Lahr (ots)

Bei den aktuell rekordverdächtigen Temperaturen suchen nicht nur die Menschen um geeignete Abkühlung, auch die Tierwelt ist um jedes Grad weniger dankbar. So geschehen am späten Dienstagnachmittag 'Am Scheidegraben' . Dort hatte sich kurz nach 17:30 Uhr eine circa 80 Zentimeter lange Ringelnatter eine Hitzeauszeit genommen und sich in einen kleinen Teich 'geschlängelt'. Der erfrischende Ausflug fand jedoch wenig später durch um Hilfe gebeten Wehrleute aus Lahr sein Ende. Das Reptil wurde eingefangen und Mitarbeitern des örtlichen Tierheims übergeben. Mittlerweile befindet sich die unversehrte Ringernatter wieder in freier Natur. /wo

