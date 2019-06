Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier, B 462 - 3,5-Tonner kippt nach Unfall zur Seite

Bischweier, B 462 (ots)

Der 32 Jahre alte Fahrer eines 3,5-Tonners hat am Freitagmittag auf der B 462 zwischen Rastatt und Gaggenau, in einer scharfen Rechtskurve der Abfahrt nach Bischweier, die Kontrolle über seinen Kleinlastwagen verloren und ist hierdurch zur Seite gekippt. Nach bisherigen Feststellungen dürfte der 32-Jährige kurz nach 13 Uhr zu schnell in die Kurve gefahren sein. Der Unfallverursacher musste zwar von Einsatzkräften der Feuerwehren Bischweier und Kuppenheim aus dem Führerhaus befreit werden, Verletzungen trug er nach derzeitigem Sachstand jedoch keine davon. Die Abfahrt nach Bischweier ist akuell immer noch aufgrund von Bergungsarbeiten gesperrt. Der Sachschaden dürfte in die Tausende gehen.

/wo

