Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sachbeschädigungen an Pkw

Baden-Baden (ots)

Zwei in der Sophienstraße geparkte Pkw wurden am Samstag zwischen 20.30 Uhr und 22.15 Uhr mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An dem Renault und Toyota wurde hierbei ein Sachschaden von insgesamt circa 5.000 Euro angerichtet. Hinweise auf den Übeltäter liegen bislang nicht vor. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Mitte haben die Ermittlungen übernommen und prüfen, ob ein Zusammenhang mit mehreren ähnlich gelagerten Vorfällen in den vergangenen Monaten in der Baden-Badener Innenstadt besteht. Die Polizei Baden-Baden bittet um Hinweise unter Telefon: 07221 680-0.

