Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Mit Alkohol am Steuer erwischt

Oberkirch (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Freitag in der "Landstraße" muss sich ein 57 Jahre alter Autofahrer nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige auseinandersetzen. Der Nissan-Lenker wurde gegen 0.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch einer näheren Überprüfung unterzogen. Hierbei wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von über 0,5 Promille festgestellt. Die Folgen: Ein mehrwöchiges Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

