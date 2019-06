Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, Oberndorf - In Freizeitbad eingestiegen

Kuppenheim (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag über eine eingeschlagene Scheibe in das Freizeitbad in der Badstraße eingestiegen. Ein Zeuge meldete in den frühen Freitagmorgenstunden den Beamten des Polizeireviers Gaggenau den unerfreulichen Vorfall. Im Innern des Bades drangen die Ganoven über mehrere aufgehebelte Türen bis in den Gastronomiebereich vor. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts gestohlen. Der angerichtete Sachschaden dürfte in die Tausende gehen. Die Beamten der Kriminaltechnik und des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell