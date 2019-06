Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Doppelt teuer

Offenburg (ots)

Die Uneinsichtigkeit eines VW-Fahrers brachte ihm am Montagabend in der Heinrich-Hertz-Straße ein dreistelliges Bußgeld sowie einen Punkt in Flensburg ein. Der 34-Jährige fiel Beamten des Polizeireviers Offenburg gegen 21 Uhr am Steuer seines Volkswagens auf, da dieser augenscheinlich mehrere zulassungsrechtliche Mängel aufwies. Nicht nur, dass durch eine Tieferlegung des Gefährtes kaum mehr Bodenfreiheit vorhanden war, auch streiften die Räder bereits bei minimalem Lenkeinschlag in den Radhäusern. Der Mittdreißiger war seinen eigenen Angaben zu Folge auf eine Untersagung der Weiterfahrt vorbereitet und zückte sein Bordwerkzeug. Das Gewindefahrwerk in Normalhöhe bringend, konnte er anschließend seine Fahrt fortsetzen. Da sich im Kontrollgespräch herausstellte, dass der VW-Lenker die widerrechtlichen Veränderungen an seinem Wagen vorsätzlich in dem nicht zulässigen Zustand beließ, erwartet ihn nun das doppelte Bußgeld. Auch hierfür sei der 34-Jährige laut eigener Schilderung bestens vorbereitet. Für den Fall der Fälle habe er immer etwas Geld beiseitegelegt, um hiervon anstehende Bußgelder begleichen zu können.

