Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch in Fotogeschäft - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Vor allem Digitalkameras entwendete ein Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Fotogeschäft in der Hauptstraße. Aufgrund von Zeugenbeobachtungen ist davon auszugehen, dass die Tat kurz vor 2 Uhr geschah. Der Unbekannte hatte zunächst eine kleine Schaufensterscheibe am Geschäft eingeschlagen. Durch diese Öffnung gelang es ihm mehrere Kameras, eine Drohne und Kamerastabilisierungssysteme im Gesamtwert von circa 15.000 Euro aus der Auslage herauszuholen. Anschließend lief der mutmaßliche Dieb, der einen Rucksack mitgeführt haben soll, in Richtung Rathaus davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kehl unter der Rufnummer: 07851 893-0 entgegen.

/ag

