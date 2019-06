Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Müllcontainer zweckentfremdet, Polizei sucht Zeugen

Schutterwald (ots)

Unbekannte Vandalen haben zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen einen zur Leerung an der Bahnhofstraße abgestellten Müllcontainer die abschüssige Abfahrt zur Tiefgarage einer Pflegeeinrichtung nach unten rollen lassen, sodass der schwergewichtige Abfallbehälter gegen das geschlossene Aluminiumrolltor in der Einfahrt krachte. Der hierdurch verursachte Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 6.000 bis 8.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang zwischen 22 Uhr und 6 Uhr verdächtige Personen beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07807 95799-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Neuried.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell