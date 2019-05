Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl-Vimbuch - Vorfahrtsverletzung mit Folgen

Bühl-Vimbuch (ots)

Am Montag kam es kurz nach 19 Uhr in der Vimbucher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters die Vorfahrt einer 34-jährigen Opelfahrerin. Diese wurde beim Aufprall verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Baden-Baden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 10.000 Euro. Den Fahrer des Kleintransporters erwartet eine Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell