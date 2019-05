Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal, L 103 - Fahrzeugkontrolle verloren, schwer verletzt

Schuttertal (ots)

Ein 23 Jahre alter VW-Lenker hat am Sonntagabend auf dem Weg von Schweighausen in Richtung Dörlinbach in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Golf verloren und ist kurz nach 21.30 Uhr mit einer Betonleitwand am rechten Fahrbahnrand kollidiert. Durch den Aufprall wurde der junge Mann mit seinem Wagen nach links abgewiesen, prallte gegen zwei Verkehrsschilder und kam letztlich in einem Graben abseits der Fahrbahn zum Stehen. Der 23-Jährige erlitt hierdurch schwere Verletzungen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich für den Unfall gewesen sein. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen den Ermittlern des Polizeireviers Lahr nicht vor. Der Sachschaden am Golf wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Schuttertal unterstützt.

/wo

