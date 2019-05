Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau-Honau - Ermittlungen wegen Brandstiftung

Rheinau-Honau (ots)

Auf einem Parkplatz des Badesees Honau ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein VW Bus in Brand geraten, wodurch der Innenraum des Fahrzeugs teilweise zerstört worden ist. Nach derzeitigen Feststellungen ist von einer mutwilligen Brandlegung auszugehen. Ob der Wagen nochmals zu reparieren ist, bleibt abzuwarten. Es steht ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro im Raum. Die Beamten der Kripo und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen um Hinweise. Wem in der Zeit zwischen 21 Uhr und 8.30 Uhr in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell