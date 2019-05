Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Frontalzusammenstoß

Haueneberstein (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam am Sonntagnachmittag der Fahrer eiines VW-Passat in der Bahnhofstraße in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem Linienbus zusammen. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Busfahrer erlitt einen Schock, seine beiden Fahrgäste wurden leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 32.000 Euro.

