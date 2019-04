Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vier Fahrzeuge beschädigt

Rastatt (ots)

Insgesamt vier Fahrzeuge wurden nach einer Vorfahrtsverletzung am Montagmorgen im Kreuzungsbereich der Gartenstraße zur Straße "Am Hasenwäldchen" beschädigt. Nach aktuellem Kenntnisstand hat ein 51-jähriger BMW-Fahrer gegen 8.30 Uhr die Vorfahrt einer 34 Jahre alten Opel-Lenkerin missachtet und krachte in den Wagen der Frau. Der BMW wurde durch die Wucht des Zusammenpralls abgewiesen und zog so zwei weitere am Fahrbahnrand geparkte Autos in Mitleidenschaft. Die 34 Jahre alte Frau wurde bei dem Vorfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Es war ein Gesamtschaden von rund 22.000 Euro zu beklagen.

