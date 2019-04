Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Dieseldiebstahl

Offenburg (ots)

Unbekannten gelang es zwischen Samstagabend und Montagmorgen auf einem Parkplatz der A5 an einem Lastwagen unbemerkt Kraftstoff abzupumpen und so Beute in Höhe von mehreren Hundert Euro zu machen. Das Schwergewicht war auf dem Parkplatz "Gottswald" abgestellt, als die Langfinger gewaltsam das Schloss des Kraftstoffbehälters entriegelten und anschließend den darin befindlichen Diesel entwendeten. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg ermitteln nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

