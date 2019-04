Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ausgelöst und Haft abgewendet

Lahr (ots)

Ein den Beamten des Polizeireviers Lahr bestens bekannter Mann ist in der Nacht auf Freitag im Zuge einer Verkehrskontrolle in die Fänge der Gesetzeshüter geraten. Der 29-Jährige wurde kurz nach Mitternacht in der Tiergartenstraße mit seinem Wagen kontrolliert. Hierbei stellte sich nicht nur heraus, dass der Endzwanziger gar keinen Führerschein besitzt, überdies konnten die Polizisten beim Blick in die Fahndungsdatei erkennen, dass gegen den notorischen Gesetzesignoraten zwei Haftbefehle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gefährlicher Körperverletzung vorlagen. Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten zudem auf ein verbotenes Messer. Nachdem der Festgenommene die Nacht in behördlicher Unterkunft verweilen musste, löste ein Angehöriger am Freitagmorgen den bis dahin Inhaftierten aus. Hierzu musste ein Geldbetrag im fünfstelligen Bereich aufgebracht werden, um die drohende Haftverbüßung abzuwenden. Nun stehen dem 29-Jährigen zwei weitere Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ins Haus.

/wo

