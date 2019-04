Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Schutterwald (ots)

Der noch unbekannte Fahrer eines mutmaßlich silbernen Mercedes älteren Baujahres war am Donnerstagmorgen auf der Hindenburgstraße in Richtung Neuried unterwegs. Hier dürfte er nach ersten Erkenntnissen kurz vor 10 Uhr zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und hierbei den Seitenspiegel eines entgegenkommenden Opel-Fahrers beschädigt haben. Ohne sich und den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite. Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Neuried erhoffen sich nun unter anderem durch Spuren am Unfallort, Hinweise auf den Verursacher zu erlangen. Die Ordnungshüter stellten Spiegelglas samt Seriennummer sicher. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer: 0781 2122-00 erbeten.

