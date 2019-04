Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zerstörungswut

Kehl (ots)

Was einen Unbekannten in der Nacht auf Freitag dazu getrieben hat, eine Glasscheibe der Tramhaltestelle in der Straßburger Straße zu demolieren, bleibt wohl sein Geheimnis. Bilanz der mutmaßlich mutwilligen Zerstörung ist ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

/wo

