Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Autofahrerin contra Schüler

Achern (ots)

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmittag in der Berliner Straße mit einem jugendlichen Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 15-Jährige befand sich auf seinem Schulweg und hat sich durch die Kollision leichte Verletzungen zugezogen. Die 30 Jahre alte Fiat-Lenkerin wollte kurz vor 13.30 Uhr von der Berliner Straße nach rechts auf den Parkplatz eines dortigen Kindergartens abbiegen und hat hierbei den auf dem Radweg in gleiche Richtung fahrenden Radler touchiert. Eine medizinische Versorgung des Jugendlichen an der Unfallstelle war nicht notwendig. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden des Malheurs wird auf rund 2.500 Euro beziffert.

