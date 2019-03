Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Streit eskaliert

Hausach (ots)

Da am frühen Mittwochmorgen der Streit zwischen zwei Arbeitern in einer Firma in der Straße "Hinterer Bahnhof" eskalierte, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Haslach. Nach ersten Erkenntnissen dürften gegen 4 Uhr ein 22 und ein 28 Jahre alter Mann zunächst in verbalen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der 28-Jährige ein spitzes Werkzeug gezückt und versucht haben, seinen Kontrahenten hiermit zu attackieren. Der 22-Jährige konnte den Angriffen wohl ausweichen, sodass er keine nennenswerten Verletzungen davontrug. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell