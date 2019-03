Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal, Streitberg - Unfall mit Leichtverletztem

Schuttertal, Streitberg (ots)

Nach einem Zusammenprall zweier Autos am Montagmorgen an der Kreuzung am Streitberg sind ein Leichtverletzter und rund 5.000 Euro Sachschaden zu beklagen. Eine 21 Jahre alte Smart-Lenkerin wollte hierbei gegen 8 Uhr die L 103 in Richtung Emmendingen überqueren und kollidierte hierbei mit dem bevorrechtigten Opel eines 48-Jährigen. Der Opel-Fahrer trug leichte Verletzungen davon und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

/wo

