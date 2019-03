Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Radfahrer leicht verletzt

Gengenbach (ots)

Ein 80 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochnachmittag in der Brückenhäuserstraße beim Linksabbiegen in die Beifahrerseite eines überholenden Autofahrers geprallt und hat sich hierbei leicht verletzt. Möglicherweise verhinderte der getragene Radhelm des Seniors schlimmere Verletzungen. Der 80-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum nach Offenburg gebracht. Der Sachschaden des sich kurz nach 16 Uhr zugetragenen Malheurs beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

