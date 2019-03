Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Firma Ziel von Einbrecher

Zell am Harmersbach (ots)

Ein unbekannter Einbrecher ist in der Nacht auf Mittwoch in einen Betrieb im Steinenfeld eingestiegen, musste aber nach bisherigen Feststellungen seinen Heimweg ohne Beute antreten. Der Eindringling hat hierbei zwischen Dienstagabend, 17.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.10 Uhr, ein Fenster aufgehebelt und konnte so in das Büro des Gebäudes gelangen. Bereits vor zwei Wochen war dieselbe Firma das Ziel von Einbrechern. Die Vorgehensweise war mit dem Einstieg über ein aufgebrochenes Fenster die gleiche. Auch damals musste der unerwünschte Besucher ohne Diebesgut abziehen. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. /wo

