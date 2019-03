Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Abfallcontainer in Brand geraten

Appenweier (ots)

Ein brennender Schuttcontainer hat in der Nacht auf Sonntag in der Ortenauer Straße zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz gesorgt. Wie das Abfallmaterial kurz vor 2.30 Uhr in Brand geraten konnte, ist noch unklar. Wehrleute aus Appenweier konnten ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude verhindern und die Flammen ablöschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch geklärt werden. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung.

