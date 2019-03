Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Steinstehle umgefahren, gibt es Zeugen?

Kappelrodeck (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch sind nach einer Unfallflucht in der Straße "Brandrain" auf der Suche nach Zeugen. Dort ist zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Höhe des Anwesens Nummer 56 aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei prallte der nun Flüchtige gegen eine auf einem privaten Grundstück in den Boden eingelassene Steinstehle. Ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher unbekümmert weiter. Hinweise zum Unfallgeschehen, zum flüchtigen Fahrer oder zum Unfallfahrzeug werden unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 an die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch erbeten.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell