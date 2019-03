Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Offenburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, 15.03.2019, auf Samstag, 16.03.2019, in der Brogginger Straße in Ettenheim einen Stromverteilerkasten der EnBW beschädigt. Zeugen, die verdächtige Personen im Umfeld der Brogginger Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lahr, T. 07821-277200, in Verbindung zu setzen.

