POL-OG: Offenburg - Rotlicht übersehen - 20.000 Euro Schaden

Am Samstag gegen 14.00 Uhr kam es an der Kreuzung der Otto-Hahn-Straße mit der Heinrich-Hertz-Straße zu einem Verkehrsunfall mit 20.000 Euro Sachschaden. Die 50jährige Unfallverursacherin war mit ihrem Pkw auf der Otto-Hahn-Straße in westlicher Richtung unterwegs und übersah an der Kreuzung das für sie geltende Rotlicht der Ampelanlage. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 45jährigen Verkehrsteilnehmers, der vom Drachenacker in Richtung Heinrich-Hertz-Straße fuhr. Dabei verletzte sich die 33jährige Beifahrerin des Mannes leicht und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

