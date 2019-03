Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Täuschung aufgeflogen

Hornberg (ots)

Ein 18 Jahre alter Mann muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag in der Reichenbacher Straße nicht nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten. Der Heranwachsende wurde kurz nach 14 Uhr von Beamten des Polizeireviers Haslach angehalten und kontrolliert. Bei einer Überprüfung seines vorgelegten Führerscheins hegten die Polizisten Zweifel an der Echtheit des in einem südosteuropäischen Land ausgestellten Dokuments. Nach ersten Feststellungen könnte es sich um eine Totalfälschung handeln. Der Führerschein wurde daher für weitere Untersuchungen einbehalten. Die Ermittlungen dauern an. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell