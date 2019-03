Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gefühlschaos

Offenburg (ots)

Das zufällige Aufeinandertreffen eines seit wenigen Wochen getrennten Paares hat in der Nacht auf Donnerstag in einer Diskothek in der Marlener Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Anblick ihres Ex-Freundes bei einer 17-Jährigen einen derartigen Gefühlsausbruch ausgelöst haben, dass sie ihn angegriffen und im Gesicht verletzt haben soll. Auch der Begleiter des ein Jahr älteren Ex-Freundes soll bei seinen Schlichtungsbemühungen von der Jugendlichen angegangen und verletzt worden sein. Die Beteiligten sind vom hauseigenen Sicherheitsdienst aus der Disco begleitet und draußen einer hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Offenburg überstellt worden. Die Beamten haben gegen die 17-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. /wo

