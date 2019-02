Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Kehl (ots)

Gegen 12 Uhr befuhr am Mittwochmittag der Fahrer eines Audi A6 die L75 aus Richtung Sundheim kommend, um an der Einmündung in die Schwarzwaldstraße abzubiegen und ordnete sich hierfür auf die Linksabbiegespur ein. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein noch unbekannter Zeuge mit seinem Fahrzeug aus Richtung Norden entgegen. Dem Zeugen folgte ein grauer Mercedes der C-Klasse, dessen Fahrer mit scheinbar überhöhter Geschwindigkeit das vor ihm fahrende Auto überholte und dazu die Sperrfläche sowie auch die Linksabbiegespur des Gegenverkehrs benutzte. Der Audi-Fahrer, der bereits die Abbiegespur befuhr, konnte nach bisherigen Ermittlungen einen Unfall nur durch ein starkes Abbremsen verhindern. Unmittelbar vor ihm steuerte der Mercedes-Fahrer, der als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben wurde, sein Fahrzeug wieder zurück auf seine Spur und setzte seine Fahrt fort. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sind nun auf der Suche nach Zeugen, insbesondere nach dem Fahrer / Fahrerin des überholten Fahrzeugs. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 07851 893-0 entgegen.

