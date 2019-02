Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Arbeitsunfall

Bühl (ots)

Ein Arbeiter musste nach einem Unfall in der Robert-Bosch-Straße am Dienstagmittag zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Vorausgegangen war, dass gegen 12:30 Uhr ein Gitter aus seiner Bodenbefestigung mit einem Flurförderfahrzeug empor gehoben werden sollte. Dabei verkantete das Gitter offenbar und löste sich plötzlich aus der vorherrschenden Spannung. Der Mann wurde dabei am Kopf getroffen und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

/rs

