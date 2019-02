Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, B 415 - Rotlicht übersehen, zwei Verletzte - Nachtragsmeldung -

Lahr (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Dienstag ist der genaue Hergang des Unfallgeschehens noch immer Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind auf der Suche nach Zeugen, welche den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der B415 im Bereich des Pendlerparkplatzes beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer: 07821 277-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. /ma

Ursprungsmeldung vom 20.02.2019, 12.24 Uhr - Lahr, B 415 - Rotlicht übersehen, zwei Verletzte

Lahr - Zwei Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden waren am Dienstagabend das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der B415 zur Dr. Georg-Schaeffler-Straße. Gegen 21.45 Uhr verließ eine 25-jährige Autofahrerin den dortigen Pendlerparkplatz und plante die Bundesstraße zu queren. Hierbei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge eine rote Ampel. In der Folge kollidierte sie mit einem Kleintransporter, welcher die Bundesstraße in Richtung Lahr befuhr. Die mutmaßliche Unfallverursacherin, als auch der 64 Jahre alte Sprinter-Fahrer wurden bei der Karambolage leicht verletzt. Beide Autos mussten aufgrund starker Beschädigungen abgeschleppt werden.

/ms

