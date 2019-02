Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brüder im Clinch

Offenburg (ots)

Ein Streit unter Familienangehörigen hat am Sonntagmittag in der Südstadt zu einem Polizeieinsatz geführt. Die Brüder sind nach bisherigen Erkenntnissen kurz vor 12 Uhr wegen einer geliehenen Geldsumme aneinander geraten. Die Auseinandersetzung artete hierbei unter anderem in Handgreiflichkeiten und der Beschädigung eines Fahrzeugs aus. In ihrem emotionalen Zustand beschuldigte sich das Brüderpaar verschiedener Delikte, die es nun von den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg zu prüfen gilt. Der jüngere der beiden will nach einem erhaltenen Tritt in seinen Genitalbereich selbständig einen Arzt aufsuchen. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell