POL-OG: Oberkirch - Kaminbrand

Oberkirch (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar im 'Hesselbach' verständigte am Sonntagnachmittag die Feuerwehr, als er Flammen am Haus nebenan bemerkte. Die Wehrleute konnten feststellen, dass es sich lediglich um einen Kaminbrand handelte. Ob es hierbei zu einem Schaden am Haus kam, ist aktuell noch nicht bekannt. /ms

