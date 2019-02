Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Beim Vorbeifahren beschädigt und aus dem Staub gemacht

Hausach (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer war am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als er beim Vorbeifahren, einen geparkten Mitsubishi streifte und den Spiegel des Wagens beschädigte. Die Fahrerin des Mitsubishi hatte diesen auf den ausgewiesenen Parkflächen am Fahrbahnrand abgestellt, um ein naheliegendes Geldinstitut aufzusuchen. Personen die Hinweise auf den Verursacher geben können, wenden sich unter der Nummer 07832 97592-0 an die Beamten des Polizeireviers Haslach. /ma

