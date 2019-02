Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Narrentag und Umzug - Polizeipräsidium zieht positive Bilanz

Offenburg (ots)

Dass über 40.000 Besucher und Teilnehmer friedlich Fasent feiern können, bewiesen diese am Wochenende in Offenburg. Die Polizei zeigte starke Präsenz und konnte so zum überwiegend friedlichen Verlauf beitragen. Bei einem Vorfall wurden drei Personen durch Böller, welche durch Jugendliche in die Menge geworfen wurden, leicht verletzt. Am Sonntagabend kam es im Zuge einer Streitschlichtung durch Polizeibeamte zu Widerstandshandlungen eines 16-Jährigen. Darüber hinaus gab es einige Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz und sonstige kleinere Vergehen.

Die Zusammenarbeit im Bereich des Jugendschutzes verlief reibungslos. Beamte des Polizeireviers Offenburg waren gemeinsam mit Vertretern des Jugendamtes sowie des Malteser Hilfsdienstes im Veranstaltungsraum auf Streife. Hierbei wurden rund 50 Jugendgruppen kontrolliert und dabei rund 10 Liter hochprozentiger Alkohol sichergestellt. Eine Jugendliche musste aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums in Gewahrsam genommen werden. Der Alkohol wurde schließlich samt Schützlingen wieder den Eltern in einem gemeinsamen aufklärenden Gespräch übergeben.

In Anbetracht des tollen Wetters und der damit einhergehenden Zuschauerströme ziehen die Verantwortlichen insgesamt eine positive Bilanz.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell