Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - "Planenschlitzer" im Gewerbegebiet

Lahr (ots)

Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag wurden in der Industriestraße die Planen von insgesamt sechs Lkws aufgeschnitten. Aus mindestens einem Fahrzeug wurde auch Ladung entwendet. Fünf weitere Auflieger wurden über das Wochenende in der Fritz-Rinderspacher-Straße in der Nähe des Flugplatzes aufgeschlitzt. Auch hier wurde der bislang unbekannte Täter bei einem Lastwagen fündig und entnahm Teile der Ladung. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, wird aktuell von den Beamten des Polizeireviers Lahr ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegengenommen. /ms

