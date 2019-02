Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rastatt (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntag, zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Der aktuell noch unbekannte Fahrzeugführer eines vermutlich roten Autos beschädigte einen in der 'Rheinstraße' in Rastatt - Ottersdorf geparkten Audi A3 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Audi der Geschädigten entstand hierbei ein Schaden von ungefähr 2.500 Euro. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 07222 761-0 mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt Kontakt aufzunehmen. /ms

