Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Fahrzeugbrand

Durmersheim (ots)

Am Samstagnachmittag brannte ein in der Ettlinger Straße abgestelltes Fahrzeug nahezu vollständig aus. Während der 21-jährige Besitzer des Wagens im angrenzenden Wald unterwegs war, fing sein BMW, ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines technischen Defekts, Feuer. Trotz des Eingreifens der Wehrleute aus Durmersheim entstand an dem Fahrzeug Totalschaden. Ein Ausbreiten des Feuers konnte allerdings verhindert werden. Verletzt wurde niemand. /ms

