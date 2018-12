POL-VIE: Grefrath: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Grefrath (ots) - Offenbar ließen unbekannte Einbrecher von ihrem Vorhaben ab, als die Glasscheibe splitterte. Der oder die Ungekannten schickten sich am gestrigen Donnerstag an, zwischen 16.20 und 19.00 Uhr die Terrassentür eines Hauses auf der Stadionstraße aufzuhebeln. Sie führten ihre Tat aber nicht weiter aus, es wurde nichts gestohlen. Ein Nachbarn beobachtete gegen 18.00 zwei Männer, die sich in der Nähe des Hauses aufgehalten hatten. Weitere Hinweise zu tatverdächtigen Personen bitte an die Kripo in Dülken unter der Nummer 02162/377-0. /wg (1720)

