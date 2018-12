POL-VIE: Einbruch über Balkon

Kempen-Tönisberg (ots) - Am heutigen Tag, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.50 Uhr, kletterten unbekannte Täter auf den Balkon eines Hauses, auf der Straße Auf der Höhe. Durch die Balkontür gelangten die Täter in die Wohnung. Es wurde Bargeld und ein Tablet entwendet. Mögliche Hinweise bitte an die Kripo in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0.

