POL-VIE: Brüggen-Bracht: Zwei Einbrecher fliehen nach Wohnungseinbruch

Brüggen-Bracht (ots) - Am gestrigen Mittwoch, gegen 18.00 Uhr, brachen zwei bisher unbekannte Einbrecher in ein Haus in Alst ein. Als der Eigentümer kurz nach 18.00 Uhr nach Hause kam, bemerkte er zwei dunkel gekleidete junge Männer. Diese hatten zuvor eine Holztür aufgehebelt. Die Einbrecher flohen in unbekannte Richtung. Offensichtlich wurde nichts gestohlen. Mögliche Hinweise bitte an die Kripo in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1714)

