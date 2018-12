POL-VIE: Willich: Taschendiebstahl: Unbekannte bestehlen Seniorin in Supermarkt

Willich (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige nach einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt auf der Brauereistraße in Willich. Die 84-jährige Frau aus Willich hatte ihr Portemonnaie in einem Stoffbeutel verstaut, der an ihrem Einkaufswagen hing. Nachdem sie Ware aus einem Kühlregal genommen hatte und dazu die Tasche einen Augenblick unbeobachtet gelassen hatte, bemerkte sie den Diebstahl des Portemonnaies. Die Polizei nimmt Hinweise auf verdächtige Personen entgegen unter der Nummer 02162/377-0. /wg (1716)

